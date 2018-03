Unterschiedliche Prognosen zur Verkehrsbelastung

Anzeige

Es gebe erhebliche Zweifel an den bislang bekannt gewordenen Zahlen zum Verkehrsaufkommen durch die zukünftigen Mitarbeiter und Zulieferer. Die Stadt Frankenthal hatte dagegen argumentiert, dass laut ihrem Gutachten der umgebaute Knotenpunkt leistungsfähig sei. Momentan würden die neuen Signalanlagen an der Abfahrt der A 650 und an der Kreuzung zum Gewerbegebiet „Im Römig“ getestet. Wie die Anlage künftig geschaltet werde, sei noch offen.

Glasfaserkabel bis zum Herbst

Binnen eines Jahres soll der Breitbandausbau abgeschlossen sein. Das Konzept stellte Jürgen Wolf von der Deutschen Telekom vor. Der Bedarf wachse stetig, die alten Kupferkabel könnten die heute notwendigen Geschwindigkeiten für Datenübertragung nicht leisten. Daher sollen rund 98 Prozent aller Haushalte spätestens im Herbst angeschlossen sein. Mit dem System des sogenannten Vectoring seien dann Geschwindigkeiten bis 250 Megabit pro Sekunde beim Herunter- und 80 Megabit beim Hochladen möglich. Dabei werden Glasfaserkabel bis in Verteilerstationen im Ortsteil neu verlegt. Die Bauphase laufe in kleinen Meterabschnitten ohne große Belästigung der Anwohner, versicherte Wolf. Zusätzliche Kosten würden zunächst nicht anfallen. Über Infoveranstaltungen würden die Anwohner demnächst informiert.

