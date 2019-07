Unterschriften für Nahversorgung

Ludwigshafen.Der Vorsitzende der CDU Rheingönheim, Joachim Zell, hat eine Liste mit 120 Unterschriften an den Aldi Süd-Prokuristen Tobias Heck für den Erhalt der Nahversorgung im Stadtteil übergeben. Zusammen mit dem Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann wurden mögliche Flächen für den Bau eines größeren Aldi-Marktes erörtert. Laut Wißmann habe das Unternehmen angekündigt, dass der Standort In der Mörschgewanne in den nächsten Jahren geschlossen werden soll.

Eine fußläufig erreichbare Nahversorgung müsse insbesondere für ältere Bürger im Ort bleiben, sagt Zell. Die CDU respektiere unternehmerisches Handeln, wolle hiermit aber ein Zeichen setzen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine geeignete Fläche innerhalb Rheingönheims zu finden“, sagt der Leiter der Filialentwicklung bei Aldi Süd, Tobias Heck. ott

