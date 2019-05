Unterstützung für den Berufseinstieg

Franz-Josef Fischer (li.) überreicht Rainer Fischer die Urkunde. © Timmermann

Ludwigshafen.Händeringend suchen Ausbildungsbetriebe Nachwuchs. Schüler möglichst frühzeitig an den Beruf und ans eigene Unternehmen heranzuführen, wird für die Firmen umso wichtiger. An diesem Punkt setzt die Strahlemann-Stiftung an, die in Edigheim ihre „Talent Company“ eröffnet hat. Zusammen mit der Gesamtschule will man Kinder und Jugendliche fit für ihre berufliche Zukunft machen.

„Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg“, betonte Franz-Josef Fischer, Stiftungsvorsitzender und Mitinitiator des Projekts. Im Schulgebäude wurde nun ein „BO-Raum“ zur Berufsorientierung eingerichtet. „Hier soll künftig die Begegnung zwischen Schule und Wirtschaft vertieft und Synergien genutzt werden“, erläuterte Björn Mester das Vorhaben, Stufenleiter für die Jahrgänge 9 und 10 an der IGS. Nach außen sichtbar wird dieser Ansatz mit Hilfe einer „Job Wall“, über die Unternehmen ihre Ausbildungsmöglichkeiten dauerhaft präsentieren können.

Interessiert schauten sich die Schüler den Fachraum an, der Arbeitsbereiche mit internetfähigen PCs, ein Smartboard und einen Lounge-Bereich bereithält. Dass das Projekt in Ludwigshafen breite Unterstützung erfährt, wurde bei der Eröffnung deutlich. Birgit Pliska als Verantwortliche für Schulkooperationen bei der Globus-Stiftung stellte die Bedeutung beruflicher Bildung gerade im Einzelhandel heraus, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die die Schirmherrschaft übernommen hat, bekannte: „Jenseits von Pauken und Lernen ist es wichtig, Qualifikationen für das Leben mitzubekommen.“ Die Gesamtschule Edigheim sei als eine besonderes engagierte Schule bekannt, diesen „Leuchtturm“ gelte es zu erhalten. Franz-Josef Fischer, der die Stiftung 2008 gegründet hat, fand lobende Worte für die Schulvereinbarung, mit der die Schule die Jugendlichen zu einem friedlichen und respektvollen Miteinander anhält: „Wenn alle Menschen so leben würden, gäbe es keine Kriege. Es könnte doch alles so einfach sein!“ Abgerundet wurde das bunte Rahmenprogramm durch musikalische Beiträge der Schüler und eine kurze Ansprache von Schulsprecher David Caruana.

Mit der Gesamtschule Edigheim hat die Strahlemann-Stiftung bereits zum 35. Mal eine Talent Company eröffnet, weitere 15 Gründungen sind bis Ende 2020 geplant. dtm

