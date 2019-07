Untersuchung zu Demenzdorf

Ludwigshafen.Lebensecht gestaltete Supermärkte, Theater und eine Haltestelle – doch der Bus kommt niemals vorbei. So oder ähnlich sind „Demenzdörfer“, wie sie bei Amsterdam und Hameln bereits existieren, konzeptioniert. Siedlungen, in denen Senioren zusammenkommen und den Anschein von Normalität erleben. Vor- und Nachteile des Konzepts untersuchte Anna-Lena Gerdon. Dafür wurde die Studentin bei der Jahresfeier der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft ausgezeichnet. Sie erhielt 500 Euro Prämie für die beste Bachelorarbeit des Jahrgangs.

Neben Gerdon wurden im Pfalzbau sechs weitere Studierende besonders geehrt. Doch auch die übrigen 950 Absolventen des Winter- und Sommersemesters seien ein „Spitzenjahrgang“, attestierte Moderatorin Stefanie Zühlsdorff-Hottel vom Weincampus Neustadt.

Für die beste Bachelor-Arbeit der Studenten wurde Carsten Hämmerle ausgezeichnet. Er hat sich mit Assistenzsystemen und dazu passenden Komponenten für Nutzfahrzeuge beschäftigt – und wie daraus eines Tages ein vollautonomes Fahren entstehen könnte. Zur besten Bachelor-Absolventin kürte der Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Ludwigshafen Lorena Düner aus dem Bereich Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung. Beste Master-Absolventin ist Katja Reincke aus dem Bereich Soziale Arbeit.

Einen Spezialpreis vergibt die Hochschule seit 2002 an Studierende, die eine Mehrfachbelastung zu tragen haben, etwa durch Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Der mit 300 Euro dotierte Family Award ging dieses Jahr an Iris Sebastian. Darüber hinaus verleiht der Förderverein Gesundheitsökonomie regelmäßig zwei Förderpreise. Den ersten Preis gewann Julia Kaliba. Sie untersuchte in ihrer Masterarbeit, unter welchen Voraussetzungen Patienten auf möglichst direktem Wege Zugang zu physiotherapeutischen Leistungen erhalten könnten. Die Zweitplatzierte Christina Cyppel widmete sich der Digitalisierung in der Psychotherapie.

Anstatt einer Festrede gab es im Pfalzbau einen humoristischen Vortrag, denn „Humor adelt die Intelligenz“, wie Hochschulpräsident Peter Mudra klarstellte. So trat vor die 800 Gäste Comedian „Chako“ Habekost – der 1991 über karibische Performance- und Musikdichtung promoviert hatte. dtim

