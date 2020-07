Unveränderte Fallzahlen

Ludwigshafen.Die Zahl der gemeldeten Fälle von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Ludwigshafen seit Dienstag unverändert bei 349 geblieben. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mit. Am Montag waren es noch 348 gemeldete Fälle. Genesen sind seit Mittwoch 337 Personen, am Dienstag waren es 335. Noch mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert sind zehn Personen in Ludwigshafen. Gegenüber Dienstag sind das zwei Personen weniger. vs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.07.2020