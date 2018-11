Unzufrieden mit Investitionen

Ludwigshafen.„Das hätten wir eigentlich auch telefonisch besprechen können“, lautete das Fazit der Mitglieder des Ortsbeirats Rheingönheim zu den vorgestellten Investitionsmaßnahmen der Stadt. Nur drei Projekte sind im Haushalt 2019/2020 vorgesehen, darunter Straßenrenovierungen. Zu wenig, so die einhellige Meinung, werde in den Stadtteil investiert, aber in Zeiten einer Mangelwirtschaft angesichts einer zunehmenden Verschuldung der Stadt wohl auch verständlich. Kritisiert wurde die verspätete Versendung der Gesamtunterlagen zum Haushalt: „Wir möchten ernst genommen werden“, so die Ansicht der Ortsbeiräte.

Jochen Weber vom Fachbereich Finanzen erläuterte im Detail die Investitionen. Demnach stehen für Planungskosten zur Erweiterung der Mozartschule 2019 zunächst 200 000 Euro und 2020 weitere 100 000 Euro zur Verfügung. Die Ortsbeiratsmitglieder quittierten dies mit Gelächter: „Wir planen für so viel Geld, dabei platzt die Schule aus allen Nähten“, so ein Kommentar. Vier Klassenräume sollen 2021/22 eingerichtet werden. Es müsse geprüft werden, ob das als Anbau in irgendeiner Art realisierbar sei – dazu seien diese Kosten notwendig, versicherte Gebäudemanager Joachim Kazik. Geplant werde auf jeden Fall am gleichen Standort. Ein Erweiterungsbau an der Wendeschleife im Stadtteil sei vom Tisch. „Wir vertrauen Ihnen, dass Sie das in unserem Sinne gut planen“, gaben ihm die Ortsbeiratsmitglieder mit auf den Weg.

Tatsächliche Kosten erst später

Die Brücke an der K 7 (Meckenheimer Straße) muss saniert werden. Für Planung und Baukosten stünden 2019 und 2020 jeweils 200 000 Euro zur Verfügung. Allerdings könne erst das ganze Ausmaß der Schäden aufgenommen und die tatsächlichen Kosten ermittelt werden, nachdem die Deckschicht abgetragen sei. „Die Brückenkappen sind gebrochen, Wasser dringt ein und schädigt die darunter liegenden Einheiten“, erklärte Stadtplaner Wilfried Negwer die Probleme.

Knapp 313 000 Euro aus Straßenausbaubeiträgen fließen in die Reparatur von Mühlweg und Kornackerstraße. Die Kanalsanierung wird in der Uthmannstraße und der Karl-Böger-Straße fortgesetzt. Die großflächige Sanierung von Gehwegen wäre uns wichtig, unterstrich Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann. ad

