Ursache für Unglück bleibt unklar

Ludwigshafen.Die genaue Ursache für den Tod eines 16-Jährigen im Holz’schen Weiher wird wohl ungeklärt bleiben. Wie Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann am Donnerstag mitteilte, sind die Ermittlungen zu dem Fall abgeschlossen. Die Obduktion habe ergeben, dass der Jugendliche durch Ertrinken gestorben sei. „Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden“, sagte er. Ob womöglich ein Kälteschock Auslöser für das Unglück gewesen sein könnte, lasse sich nicht mehr feststellen. Über Vorerkrankungen sei nichts bekannt geworden. Wie berichtet, war der Jugendliche am 20. Mai vor den Augen seiner Eltern ertrunken. Er war in den Weiher gesprungen, um sein Elektroboot herauszuholen, und ging plötzlich unter. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020