Utopie einer neuen Kunst

Ludwigshafen.„Wir werden durch das geformt, womit wir uns umgeben“: Dieser Satz aus der Feder des Philosophen Ernst Bloch fällt dem Betrachter in der Ausstellung „Heimat für alle. Die Blochs und das Bauhaus“ ins Auge. Ein Satz, der einen nachhallend beim Gang durch die höchst sehenswerte Sonderschau begleitet, die den Besuchern des Ernst-Bloch-Zentrums bis zum 31. Oktober eine anregend aufschlussreiche Fülle von Texten, Fotos, Plänen und Exponaten präsentiert. „Wir haben zwei besondere Blickwinkel gewählt“, sagte Immacolata Amodeo, Leiterin des Bloch-Zentrums bei der Vernissage über die Ausstellung.

Der erste sei der des Ehepaars Ernst und Karola Bloch auf das Bauhaus: „Die beiden waren nicht in allem einer Meinung“ – auch nicht im Bezug auf das Bauhaus. „Ernst Bloch hatte in einigen Punkten durchaus eine kritische Meinung zur Bauhaus-Architektur und zu den Bauhaus-Konzepten. Karola Bloch, die Architektin war, stand diesen neuen architektonischen Konzepten und Entwicklungen eher positiv gegenüber“, erläuterte Amodeo.

Ebertsiedlung bedeutsam

Der zweite Schwerpunkt sei „Ludwigshafen und die Bauten, die Architekturgeschichte dieser Stadt, die durch die Bauhaus-Ideen und das ,Neue Bauen’ inspiriert sind.“ Dabei nehme die – von Markus Sternlieb geplante – Ebertsiedlung der Wohnungsbaugesellschaft GAG natürlich einen besonderen Raum ein. Beide Schwerpunkte könnten die Besucher in den Vorträgen und Führungen im Begleitprogramm zur Ausstellung vertiefen, merkte Amodeo an.

Zu einer solchen Vertiefung regte auch der Eingangsvortrag des Ausstellungskurators, Josef Walch an, der kenntnisreich, pointiert und differenziert über die Blochs und das Bauhaus referierte. Dieses Jahr wird das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ gefeiert. Gegründet wurde es 1919, in der jungen Weimarer Republik: „Die Zeit war geprägt von sozialen Missständen, von Unruhen und einer gewissen Richtungslosigkeit der Menschen. Man suchte nach neuen Orientierungen, im Leben, in der Arbeit, im Handwerk, in der Kunst“, so Walch. „In dieser Umgebung, getrieben von seinen weltanschaulichen Ansichten, setzte der Berliner Architekt Walter Gropius seine Vision, seine Utopie – und da sind wir schon bei Bloch – die Vereinigung von Bildhauerei und Malerei, Kunstgewerbe und Handwerk zu einer neuen Baukunst um“: Das Bauhaus entstand.

Museum der Utopie und Heimat

Die Schau verweist auch auf ein Projekt, das der Kurator mit Schülern des Wirtschaftsgymnasiums der Berufsbildenden Schule Wirtschaft 1 angestoßen hatte. Dabei hatte Ute Edelmann-Schrauts Bildende-Kunst-Kurs der Jahrgangsstufe 12 vor dem Hintergrund der Städtepartnerschaft zwischen Ludwigshafen und der Bauhaus-Stadt Dessau Entwürfe gestaltet, wie eine Skulptur als Zeichen dieser Partnerschaft beschaffen sein könnte. In der Mauer rund um die ehemalige „Rheinschule“ sei nach Bauhaus-Stil ein Kiosk eingebaut, fügte Walch hinzu. Zusammen mit den Schülern möchte er in dem leerstehenden Gebäude ein „Museum der Utopie und Heimat“ einrichten – womit wieder der Bogen zu „zwei Bloch’schen Begriffen“ geschlagen würde.

