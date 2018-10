Vater und Tochter bei Kollision verletzt

Ludwigshafen.Bei einem Unfall an der Kreuzung Kärntner Straße/Maudacher Straße sind ein Vater und seine Tochter verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr soll am Montag ein 41-Jähriger von der Kärntner Straße in die Maudacher Straße abgebogen sein, teilte die Polizei gestern mit. Dabei stieß er mit einem Fahrzeug zusammen, das in entgegengesetzter Richtung – aus der Leininger Straße kommend – unterwegs war. Darin befanden sich ein 54-jähriger Mann und seine dreijährige Tochter. Vater und Kind mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Außerdem waren beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. obit

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018