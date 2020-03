Verdachtsfall bei Stadt

Ludwigshafen.In Ludwigshafen gebe es „sehr wahrscheinlich“ einen Fall eines Coronavirus-Infizierten, erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Stadtrat. Dabei handele es sich um eine Kontaktperson der Stadtverwaltung. Diese habe aber „keinen Bezug zur Kernverwaltung“, so Steinruck. Die Stadt habe unterdessen Vorkehrungen bei allen öffentlichen Veranstaltungen getroffen. Demnach würden alle Tische, Stühle und Türklinken desinfiziert, um das Risiko einer Infektion zu minimieren. Die Verwaltung sei bemüht, dass der Anstieg bei den Corona-Fällen im Land möglichst flach verlaufe, so die Rathauschefin. Mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das für das Stadtgebiet zuständig sei, stehe man in engem Austausch. Eine Koordinierungsgruppe sei schon vor vier Wochen eingerichtet worden und habe Maßnahmen bei unterschiedlichen Szenarien ausgearbeitet. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020