Verdächtiger mit Waffe

Ludwigshafen.Ein bewaffneter Mann hat in Ludwigshafen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hatten Zeugen am Samstag eine Person gemeldet, die mit einer Pistole im Hosenbund ein Gebäude in der Krospburgstraße betreten haben soll. Die Ordnungshüter sperrten den Bereich um das Anwesen großräumig ab und Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nahmen den Mann widerstandslos fest.

Da sich noch eine weitere Person in einer Wohnung in dem Haus aufhielt, wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Die Einheiten öffneten die Tür und betraten das Appartement. Mit Hilfe eines Sprengstoffspürhundes fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen und geringe Mengen Betäubungsmittel.

Aktion über mehrere Stunden

Der Einsatz in der Kropsburgstraße zog sich über mehrere Stunden bis in den späten Abend hinein – so lang blieb auch die Sperrung bestehen. Die Ermittlungen dauern an. Die zwei Verdächtigen müssen mit Anzeigen rechnen. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.07.2019