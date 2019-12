Verdienste als Brückenbauer

Ludwigshafen.Mit einer Feierstunde in der Friedenskirche ist am Samstag ein Mann geehrt worden, „der der Stadt sehr viel gegeben hat“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Friedhelm Borggrefe, protestantischer Dekan von 1978 bis 1994 und Ehrenbürger von Ludwigshafen. Der „rote Dekan“, wie er nicht nur seiner Haare wegen genannt wurde, feierte den 90. Geburtstag und einen Tag zuvor seinen 65. Hochzeitstag mit Frau Charlotte.

Die Nähe zu den Menschen zeichne ihn aus, vor allem zu den Armen und Bedürftigen, so Steinruck. Die Stadtgesellschaft kenne ihn und sein Wirken. Sein Name sei mit Einrichtungen wie der Suppenküche, Altenhilfe, Sozialstation Nord und Treff International verbunden, um nur einige zu nennen.

Es sei ihr auch ein ganz persönliches Anliegen, Borggrefe zu gratulieren, so die Rathauschefin. Oft sei sie bei ihm zu Gast in Oppau gewesen, habe mit ihm über Gott und die Welt und auch Persönliches gesprochen. „Da habe ich viel an Erkenntnissen mitgenommen“, so Steinruck.

„Er ist mir ein väterlicher Begleiter seit vielen Jahren“, dankte Kirchenpräsident Christian Schad und erinnerte an die besondere Biografie des Jubilars: 1945 auf der Flucht vor den Russen in Tschechien interniert und zur Zwangsarbeit verpflichtet, hat er später nicht nur in Prag promoviert, sondern auch als Brückenbauer zwischen Ost und West für Frieden und Versöhnung gewirkt. Das bestätigte Ladislav Benes von der Evangelischen Theologischen Fakultät der Universität Prag. Er dankte für langjährige treue Freundschaft und viele fachliche Impulse.

„Meister unangenehmer Fragen“

Borggrefe sei ein „Meister der unangenehmen Fragen“, von denen viele auf eine Antwort warten. Spannend und lesenswert sei Borggrefes neues Buch „Gottesstadt“, in dem er sich wieder mit dem Verhältnis zwischen Kirche und Großstadt beschäftigt.

Mit der Friedenskirche verbindet den Jubilar viel. 1965 kam er dorthin als Pfarrer. Als diese 2008 mit Statikproblemen für Schlagzeilen sorgte, „hat er uns Mut gemacht und an die Spitze der Spendenaktion gestellt“, erinnerte der Vorsitzende des Presbyteriums, Helmut Morgenthaler. Die Idee der Kultur- und Veranstaltungskirche habe er maßgeblich mitentwickelt und zum Erhalt des Bauwerks beigetragen – sowie zu einer neuen Nutzung.

Borggrefe dankte seiner Frau. Sie sei sein „zweites Hirn und mein Doppelherz“, habe ihm drei Kinder geschenkt und indirekt fünf Enkel. Heute sei die Familie 100 Leute stark und international aufgestellt, von Moskau bis Buenos Aires. hbg

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019