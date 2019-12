Verdienste um Wiederaufbau

Ludwigshafen.„Ob Hemshofsanierung, Bau der Pfingstweide, Jugendfarm, Spielraum Froschlache – vieles ist eng mit seinem Namen verbunden“, würdigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) einen Menschen, der für sie ein Vorbild ist: Günther Janson (1919-1999), Ludwigshafener Altbürgermeister, Sozialdezernent und Ehrenbürger, wäre 100 Jahre alt geworden. In einer Feierstunde auf dem Oppauer Friedhof gedachten die Stadt und ehemalige Weggefährten dem Mitgründer der Oppauer SPD nach dem Krieg.

„Stärkster Mann der SPD“

Helmut Kohl (CDU) nannte ihn einst den „stärksten Mann der SPD“, in einer Zeit, in der die Sozialdemokraten bei Wahlen in der Stadt bis zu 65 Prozent einfuhren. Der gelernte Schriftsetzer und Spross einer sozialdemokratischen Familie trat 1946 in die SPD ein. Von 1965 bis 1975 war er Beigeordneter und von 1975 bis 1985 Bürgermeister seiner Heimatstadt.

Er war Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Die Jugendorganisation „Die Falken“ hat er maßgeblich mit aufgebaut. Als Bürgermeister führte er die sozialen Ämter der Stadt: Wohnungsbau, Sozialamt und Jugendamt. Sein besonderes Engagement galt der Betreuung älterer Mitbürger. Ein wichtiges Anliegen war ihm die Verwirklichung des im Jahr 1962 aufgestellten Altenplanes. Janson war auch ein Mann der ersten Stunde beim Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Er organisierte die Unterbringung zehntausender Wohnungsloser in der im Krieg schwer zerstörten Stadt – darunter Evakuierte und Heimatvertriebene.

Großes Interesse widmete er dem Stadtteil Oppau, aus dem er herkam. Dort wollte er begraben werden, nicht in einem Ehrengrab auf dem Hauptfriedhof, das ihm eigentlich zugestanden hätte. Stetiges Ziel von Janson war der Weg hin zu einer menschlichen Stadt. Er galt als einer, „mit dem man redde konnt’“, so Stadthistoriker Klaus-Jürgen Becker. Er war ansprechbar und half, wenn er konnte. „Ich kenne niemanden, der etwas Schlechtes über ihn sagen konnte.“ Dabei habe er sich zeitlebens von seinem sozialen Ethos leiten lassen, ohne sich dabei in den Mittelpunkt zu rücken. Sein Tod im Jahr 1999 hinterließ eine „schmerzliche Lücke in der SPD und in der Stadt“, so Steinruck. hbg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019