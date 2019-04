Verein richtet Messe für Bücher aus

Ludwigshafen.Unter dem Motto „Lesen für Alle“ sammelt und verschenkt der Verein Selbsthilfe Analphabeten Ludwigshafen Mannheim (SALuMa) Bücher im Ludwigshafener Rathaus-Center. Noch am heutigen Donnerstag, 18. April, sowie am Karsamstag, 20. April, können ausgelesene Bücher von 10 bis 20 Uhr dorthin gebracht werden. Ebenso sammelt die Selbsthilfegruppe bei der mit Unterstützung des Center-Managements ausgerichteten Börse auch Geschichten aus dem Rathaus-Center für ihr „Ludwigshafener Lesebuch“.

Am Karsamstag sowie am Welttag des Buches, Dienstag, 23. April, 10 bis 20 Uhr, werden die Bücher dann verschenkt. „Jeder kann so viele Bücher mitnehmen, wie er möchte“, so Karl Lehrer von SALuMa. Die Selbsthilfegruppe informiert zudem über ihr Angebot und ihre neuen, BASF-geförderten Kooperationsprojekte. mav

