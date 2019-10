Verharmlosung ist typisch

Laut Eigenbeschreibung der Anonymen Alkoholiker (AA) ist die einzige Bedingung zur Teilnahme der Wunsch, mit dem Alkoholkonsum aufzuhören. Finanziert wird die Gemeinschaft über Spenden. Die erste Gruppe der AA entstand 1935 in den USA.

In Deutschland gibt es rund 2000 örtliche Gruppen.

In Ludwigshafen finden im Pfarrzentrum St. Ludwig in der Wredestr. 24 montags von 19 bis 20.45 Uhr und mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr Treffen statt.

In der Mannheimer Augartenstraße 13 gibt es wöchentlich acht Treffen, bei der Polnischen Gemeinde in D 6, 11 dienstags um 20 Uhr Zusammenkünfte in polnischer Sprache.