Verkauf gestoppt

Ludwigshafen.Auf die heftige Kritik des Ortsbeirats Nördliche Innenstadt an der Verkaufsabsicht haben die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) reagiert. Sie brachen das Bieterverfahren für den nicht mehr genutzten Wasserturm in der Gräfenaustraße ab, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach wird die Bieterrunde beendet, ohne dass einer der Interessenten den Zuschlag erhält. „Damit möchten wir dem einstimmigen Votum des Ortsbeirats Rechnung tragen und den Vertretern der örtlichen Politik die Gelegenheit geben, sich mit Ideen und Vorschlägen einzubringen“, so die Begründung. Der städtische Energieversorger hält jedoch grundsätzlich an seiner Absicht fest, den Turm zu verkaufen, da er weiterhin keine konkrete unternehmerische Nutzung für die Immobilie sieht.

„Wahrzeichen erhalten“

Der aus dem Jahr 1895 stammende Wasserturm wird seit 2008 nicht mehr von den TWL betrieben. Einhellig hatten die Fraktionen im Ortsbeirat gefordert, das unter Denkmalschutz stehende Wahrzeichen zu erhalten. Der Wasserturm soll künftig für soziale, kulturelle, heimatpflegerische oder schulische Zwecke genutzt werden. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020