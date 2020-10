Ludwigshafen.Wegen Bauwerksuntersuchungen an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen kann es am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werde die Straße Unteres Rheinufer zwar nicht gesperrt, wegen der Untersuchung im Bereich des Nordbrückenkopfes werden Autofahrer jedoch gebeten, vorsichtig zu fahren.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020