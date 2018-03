Verkehr und Kostensteigerung bereiten Sorgen

Anzeige

Mit Blick auf die anstehenden Großvorhaben in Ludwigshafen und der Region fordert die FDP-Stadtratsfraktion ein neu überdachtes Verkehrskonzept. „Das Metropol-Projekt, der Neubau des Polizeipräsidiums, die Sanierung der Hochstraße Süd, die Sperrung der Salierbrücke in Speyer, der Ausbau der Linie 10, die Hochstraße Nord – wir müssen schauen, dass wir in den kommenden Jahren nicht im Verkehr ersticken“, betont Thomas Schell in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses und Stadtentwicklungsbeirats. Es gebe viele Fragen, die beantwortet werden müssten. Etwa die nach der erwartbaren Kostensteigerung beim Hochstraßen-Abriss.

„Wir rechnen mit einer Fertigstellung des Hochstraßen-Projekts bis 2030“, entgegnet Baudezernent Klaus Dillinger (CDU). Kostensteigerungen seien in die Planung miteinkalkuliert worden. „Da gilt es bei Zeiten mit Bund und Land nachzuverhandeln“, sagt er. Mit der Hochstraße Süd und der Linie 10 habe die Verwaltung dicke Pakete zu tragen. „Das wird eine Riesenherausforderung für die gesamte Stadtgesellschaft“, so Dillinger. Auf die Sperrung der Salierbrücke in Speyer habe die Stadt keinen Einfluss. „Die Sanierung dort soll fertig sein, bevor der Hochstraßen-Abriss beginnt.“ jei