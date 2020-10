Ludwigshafen.Wegen Bauwerksuntersuchungen an der Hochstraße Nord im Bereich des Nordbrückenkopfes kann es an diesem Donnerstag, 15. Oktober, am Unteren Rheinufer zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Stadt mitteilt, gilt das für den Zeitraum von 8.30 bis 16 Uhr. Eine Sperrung der Straße wird nicht erfolgen, Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in dem Bereich vorsichtig zu fahren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020