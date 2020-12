Verkehrsclub VCD fordert mehr Anstrengungen Ludwigshafen

Ludwigshafen. Der Verkehrsclub VCD fordert von der Stadt eine nachhaltige Verkehrswende als Beitrag zum Klimaschutz. Er kritisiert die Öffnung der Bayreuther Straße für den Durchgangsverkehr und die Einführung des umweltsensitiven Verkehrsmanagements. „Der Gesamtverkehrsplan von 2006 muss so schnell wie möglich an die Erfordernisse angepasst werden“, sagt VCD-Vorsitzender Helmut Buchholz. Denn von der Zielvorgabe des Bundesumweltministeriums, die Emissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, sei Ludwigshafen „Lichtjahre entfernt“. Der Fuß- und Radverkehr sowie der öffentliche Nahverkehr müssten stärker gefördert werden.

Zuletzt seien sogar Entscheidungen getroffen worden, die den Klimaschutzzielen entgegenstehen. Die Stadtstraße, die die Hochstraße Nord ersetzen soll, sei in einer Dimension geplant, die eine Verkehrsreduzierung nicht berücksichtige. „Auch beim Wiederaufbau der Hochstraße Süd wird so getan, als wenn sich nichts ändern müsste“, so der Verkehrsclub.

Parkplatzsuche wird verbessert

Als weiteres Beispiel nennt er das von Land und Bund geförderte sogenannte „umweltsensitive Verkehrsmanagement“ für Ludwigshafen und Umgebung. Dies solle den Autoverkehr flüssiger machen und dafür sorgen, dass man bei Staus in der Stadt das Ziel auf anderen Wegen anfahren könne. „Das Parkplatzmanagement sorgt dafür, dass immer die maximale Zahl an Autos in Ludwigshafen parken kann, ohne großen Suchverkehr. So sieht jeder in der Region, ob er mit seinem Auto in Ludwigshafen noch einen Parkplatz bekommt oder wie er über die großzügig dimensionierten Straßen am schnellsten nach Mannheim kommt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Durch die Umfahrungen der Stadt werde noch mehr Kohlendioxid ausgestoßen. Der VCD vermisst einen Anreiz zum Umstieg vom Auto auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel.

Nachdrücklich kritisiert er die Entscheidung des Stadtrats, die Bayreuther Straße für Durchgangsverkehr auszubauen. Hintergrund ist die geplante Pesch-Siedlung mit rund 580 Wohnungen. VCD-Beisitzer Dieter Netter erinnert indes an den Satz der Verkehrswissenschaft, wonach mehr Straßen mehr Autoverkehr erzeugen würden. Nach Ansicht des Clubs nahmen die Emissionen klimaschädlicher Gase durch den Verkehr in den vergangenen drei Jahrzehnten zu. „Jedenfalls waren in der Stadt noch nie so viele Autos angemeldet wie heute. Das ist klimapolitisch desaströs.“

