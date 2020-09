Verkehrsunfall in Maudacher Straße – 12.500 Euro Schaden

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Maudacher Straße in Ludwigshafen ist am Sonntag gegen 16 Uhr ein Sachschaden von 12.500 Euro verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Ampelbereich einer Kreuzung zu einem Unfall zwischen einer 40-jährigen und einer 39-jährigen Autofahrerin. Beide Frauen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache ist bislang nicht geklärt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

