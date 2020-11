Ludwigshafen.Weil er beim Abbiegen nicht aufmerksam war, hat ein 26-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Kaiserwörthdamm und Adlerdamm einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stieß er am Sonntagmittag mit dem entgegenkommenden Wagen eines 35-Jährigen zusammen. Beide Männer wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020