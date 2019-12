Vermarktung verbessern

Ludwigshafen.Angesichts eines geplanten Defizits für 2020 von rund 550 000 Euro fordert die SPD, die städtische Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom zukunftsfähig aufzustellen. „Wichtig ist dabei, bei Vermarktung und Vertrieb des Pfalzbaus und anderer Bereiche besser zu werden“, sagt Fraktionschef David Guthier. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Geschäftsführer mit einem solchen Defizit plant, ohne vorher mit dem Kämmerer das Gespräch zu suchen. „Im Bereich der freiwilligen Leistungen wurde hart um jeden Euro für Kultur, Sport und Sozialverbände gerungen. Ein Wirtschaftsplan der Lukom mit einem Defizit von 550 000 Euro bringt die ausgewogene Balance der freiwilligen Leistungen in Schräglage“, so Guthier. Es müsse an den Materialausgaben, aber nicht beim Personal gespart werden.

CDU-Fraktionschef Peter Uebel hält eine Neuberechnung des Geschäftsbesorgungsvertrags für nötig. Jahrelang seien die Zuschüsse unverändert ohne Anpassung an die Preis- und Lohnentwicklung gezahlt worden. Die Lukom mache einen guten Job und habe viel für das Stadtleben geleistet. Der Marketingauftrag könne nicht ohne finanzielle Unterstützung bleiben. ott

