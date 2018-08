Vermisstensuche mit Hubschrauber

Ludwigshafen.Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag bei einer Suche nach einer vermissten 88-Jährigen etwa eine Stunde lang einen Hubschrauber in Rheingönheim eingesetzt. Pfleger eines Seniorendomizils in der Gabriele-Münter-Straße hatten das Fehlen der Seniorin am Mittwoch gegen 20.30 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Mehrere Stunden lang suchten die Beamten ergebnislos nach der 88-Jährigen. Da wegen einer Vorerkrankung von einer Gefahrenlage ausgegangen werden musste, so ein Polizeisprecher, wurde gegen 2 Uhr ein Hubschrauber der hessischen Polizeistaffel hinzugezogen. Gegen 3.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Die 88-Jährige war wohlbehalten ins Seniorendomizil zurückgekehrt. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018