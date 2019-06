Versammlung zum Bürgerhof-Projekt

Ludwigshafen.Der leerstehende Wohn- und Geschäftskomplex in der Bismarckstraße am Eingang zum Bürgerhof soll Anfang Juli abgerissen werden. Über die Einzelheiten informiert die städtische Immobiliengesellschaft GAG am Mittwoch, 26. Juni, ab 18 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule (Bürgerhof). Dabei geht es auch um die Einrichtungen der Baustelle und die Verkehrsführung. Ab August bietet die GAG zweimal wöchentlich eine Bausprechstunde vor Ort an. Im Internet sollen alle Informationen verfügbar sein. Für 15 Millionen Euro entsteht ein achtgeschossiges Gebäude mit 30 Mietwohnungen und einigen Gewerbeflächen. ott

