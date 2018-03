Verstöße gegen Waffengesetz

Anzeige

Ludwigshafen.Bei ihren zehntägigen Schwerpunktkontrollen am Berliner Platz haben Polizei und Stadtverwaltung 20 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und neun Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Wie ein Polizeisprecher auf „MM“-Nachfrage gestern erklärte, wurden dabei Messer, Schlagringe und Teleskopschläger gefunden. Nach Behördenangaben kontrollierten die Ordnungshüter fast 1000 Bürger. Dabei griffen sie auch drei Personen auf, die per Haftbefehl gesucht wurden. An den Kontrollen beteiligten sich Beamte der Bundespolizei und Wasserschutzpolizei. Die Verkehrsüberwachung der Stadt wurden in 391 Fällen tätig. Hintergrund: In den vergangenen Monaten waren immer wieder Beschwerden über Falschparker laut geworden.

Mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung der Linken hatte sich der Hauptausschuss wieder für ein Alkoholverbot von April bis September auf dem Berliner Platz ausgesprochen. Denn die Zahl der Straftaten stieg 2017 um 230 auf 466. Zumeist waren sie nach Angaben der Verwaltung auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen und hatten sich in den Nachtstunden an Wochenenden gehäuft.