Verwaltung passt Ampelschaltung an

Ludwigshafen.Als Reaktion auf die Sperrung der Hochstraße Süd passt die Stadt Ludwigshafen die Ampelschaltung an der Kreuzung der Lagerhausstraße zum Kaiserwörthdamm an. Vor allem während der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit erhalten Autofahrer aus der Lagerhausstraße ab sofort eine längere Grünzeit. „Im Gegensatz dazu wird die Grünphase im Zuge des Kaiserwörthdamms dementsprechend reduziert“, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Umstellung sollen rund 350 Autos mehr pro Stunde aus der Lagerhausstraße ausfahren können. Um den Verkehrsfluss in der Stadt zu verbessern, prüfe die Verwaltung noch weitere Maßnahmen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019