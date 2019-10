Verwaltung schafft 25 Elektrofahrzeuge an

Freuen sich über die neuen Fahrzeuge (v.l): Dieter Feid, Rainer Ritthaler, Andreas Schwarz, Peter Nebel und Joachim Alexander. © Keiper

Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind heute schon die meisten Elektro-Fahrzeuge deutschlandweit zugelassen, wie Kämmerer Andreas Schwarz erklärte. Nun sind auf einen Schlag nochmals 25 Fahrzeuge dazu gekommen: 18 Personenkraftwagen und sieben Nutzfahrzeuge werden in Zukunft für die Stadt im Einsatz sein. Am Freitag präsentierte die Verwaltung die neuen Gefährte sowie die Infrastruktur auf dem Gelände des Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (WBL) am Kaiserwörthdamm.

Es sei eine Ersatzbeschaffung, so Schwarz, dafür werden alte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor außer Dienst gestellt. Schwarz sprach von „positiven Elementen vor Ort“, die die neuen E-Fahrzeugen für die Stadt bedeuten. Der CO2-Ausstoß würde reduziert werden, er sprach die Lärmemissionen an und nannte auch den Unterhalt als einen Faktor: „Ölwechsel und der Keilriemen sind in Zukunft kein Thema mehr, das sind Ersparnisse.“ Dass mit E-Fahrzeugen anstatt von Autos mit Verbrennungsmotor allerdings die „zugeparkte Innenstadt“ entlastet werden soll, wie Schwarz den Fortschritt noch beschrieb, ist fraglich.

Es ist der Spagat zwischen einem Beitrag zum Umweltschutz und dem gleichzeitigen Erhalt der Mobilität, um den Verpflichtungen der Verwaltung nachzukommen. „Es ist nur ein Baustein“, so Schwarz, aber es ist ein Teil des Masterplanes Green City. Der WBL beschaffte die Fahrzeuge und Werkleiter Peter Nebel sprach von einer „sportlichen Aufgabe“, die 25 Förderanträge zu bearbeiten. Nach dem Dieselgipfel hatte der Bund ein Förderprogramm aufgelegt, dass die Beschaffung von Elektromobilen und Ladeinfrastruktur beinhaltet. Aber auch das Verkehrsministerium des Landes Rheinland-Pfalz beteiligte sich an den Kosten.

Die Mitarbeiter des WBL wurden umgehend geschult, damit der Betrieb und die Wartung der neuen Fahrzeuge erfolgen können. Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen, verwies auf die zahlreichen Ladesäulen, die bereits in der Stadt installiert sind und die noch kommen werden: „Ohne App und Karte soll die Aufladung in Zukunft gehen“, so Feid. Neben den 25 E-Fahrzeugen mit vier Rädern präsentierte die Stadt noch zwei neue E-Bikes. dle

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019