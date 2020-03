Verwaltung schließt zwei Bürgerbüros

Ludwigshafen.Die Verwaltung schränkt den Publikumsverkehr in den Büros und generell die Dienstleistungen wegen der Corona-Pandemie drastisch ein. Im Nachfolgenden die wichtigsten Änderungen ab Dienstag, 17. März:

Bürgerbüros: Die Bürgerbüros Oggersheim und Oppau werden bis auf Weiteres geschlossen. Das Bürgerbüro im Rathaus arbeitet bereits gebuchte Onlinetermine ab, ansonsten erhalten Kunden Zugang nur noch mit Termin und bei wichtigen Fällen. Bei Fragen können sich Bürger unter Tel. 0621/504-3724 an die Verwaltung wenden. Dabei wird geklärt, wann es sich um wichtige Fälle handelt. Für Laufkunden klären Mitarbeiter im Eingangsbereich des Rathauses die Frage der Dringlichkeit ab. Die Infotheke zur Dokumentenausgabe bleibt vorerst besetzt. Die Büros der Ortsvorsteher sind bis auf Weiteres geschlossen.

Standesamt: Bereits gebuchte Eheschließungstermine bleiben bestehen, die Besucherzahl für jede Trauung wird auf zehn Personen – ein Standesbeamter und neun sonstige Personen – beschränkt. Sterbefälle und Geburten (Geburten wie bisher nur nach vorheriger Terminvergabe) werden weiter beurkundet. Bei der Beurkundung von Geburten bittet die Stadt darum, dass die Neugeborenen nicht zu den Terminen mitgebracht werden.

Urkundenausstellung: Für Urkundenausstellungen wird eine Terminvergabe eingeführt. Diese können per E-Mail unter standesamt-einbuergerung@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/504-24 49 erfolgen.

Kirchenaustritt: Kirchenaustritte sind nur noch montags bis donnerstags sowie nur noch nach Terminvereinbarung per E-Mail unter der Adresse standesamt-einbuergerung@ludwigshafen.de oder unter Tel. 0621/504-30 34 möglich.

Einbürgerungsangelegenheiten: Für Einbürgerungsangelegenheiten sind Vorsprachen nur noch nach vereinbartem Termin unter der Behördenrufnummer 115 oder unter Tel. 0621/504-24 40 möglich.

Sprechstunden: Die Sprechstunden des Behindertenbeauftragten, Hans-Joachim Weinmann, entfallen bis auf Weiteres. Er ist per Telefon unter 0172/62 06 150 oder per E-Mail an hans-joachim.weinmann@ludwigshafen.de beziehungsweise behindertenbeauftragter@ludwigshafen.de erreichbar.

Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 29: Das Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 29, in dem sich die Bereiche Umwelt und öffentliche Ordnung befinden, wird geschlossen. Besuche sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung per E-Mail oder telefonisch möglich. Die Verwaltung prüft, ob sich ein Vorgang komplett über E-Mail abgewickelt lässt, um Besuche zu vermeiden. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner sind auf www.ludwigshafen.de einzusehen.

Verwaltungsgebäude Bliesstraße: Das Verwaltungsgebäude für Grünflächen/Friedhöfe bleibt soweit wie möglich geschlossen. Bürger, die Gräber auflösen oder die Laufzeit verlängern möchten oder andere Fragen haben, können sich unter Tel. 0621/504-4849 oder per E-Mail an friedhofsverwaltung@ludwigshafen.de an die Stadt wenden. ott

Info: Weitere Infos unter www.ludwigshafen.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020