Verwaltung warnt vor Ambrosia

So sieht die Ambrosia-Pflanze aus, die Allergien auslösen kann. © Stadt

Ludwigshafen.. Die Stadt warnt vor der Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), die sich in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet hat. Dies ist deswegen problematisch, weil die Pollen als starker Allergieauslöser bekannt sind und zu schwerem Heuschnupfen oder sogar Asthma führen können. Ambrosia-Pflanzen im Garten sollten nach Ansicht der Verwaltung entfernt werden – aber nicht mit bloßen Händen, sondern mit Handschuhen, um Kontaktallergien zu vermeiden. Bei bereits blühenden Pflanzen wird sogar eine Atemschutzmaske empfohlen Die Pflanzen sollten keinesfalls zu den Grünabfällen gegeben, sondern in eine Plastiktüte gesteckt und im Restmüll entsorgt werden. Ambrosia wächst vor allem auf Brachflächen und an Straßenrändern,

Weitere Fragen zur Pflanze beantwortet Norbert Giermann vom Bereich Umwelt unter der Telefonnummer 0621/504 23 29. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019