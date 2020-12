Viel Geld für Digitales

Ludwigshafen.Neben Kultur, Sport, Hundeauslaufflächen und Baumpflanzungen (wir berichteten am Mittwoch) gab es bei den Etatberatungen im Hauptausschuss noch zwei weitere wichtige Themen:

Schulen: Um Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf die digitale Teilhabe zu verbessern, soll die Verwaltung 35 000 Euro in 2021 und 29 000 Euro in 2020 ausgegeben, beschloss der Hauptausschuss einstimmig auf Antrag der CDU. Um die digitale Ausstattung der Schulen zu verbessern, wird die Verwaltung in den nächsten beiden Jahren jeweils 2,3 Millionen Euro ausgeben, so Bereichsleiter Ingo Sitter. An 22 Schulen sollen ein flächendeckendes WLAN-Netz eingerichtet und eine Datenverkabelung der Gebäude vorgenommen werden. Diese Arbeiten würden derzeit europaweit ausgeschrieben. Für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten sind 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Die Auslieferung von 3000 der insgesamt 4700 Geräte steht noch aus, sie soll im Laufe des Jahre 2021 abgeschlossen sein, so Sitter.

Eberthalle: Für die weitere Sanierung der Eberthalle will die Verwaltung 2021 rund 1,1 Millionen Euro ausgeben. Damit sollen die Sicherheitsbeleuchtung erneuert und die Sanitäranlagen modernisiert werden. Zudem wird die Löschwasserbevorratung verbessert. Eine umfassende Analyse über die weitere Entwicklung der Eberthalle soll in den nächsten Monaten vorgestellt werden, so Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD). Die Untersuchung werde derzeit verfeinert. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020