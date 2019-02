„Viel mitgemacht und doch immer zufrieden“

Ludwigshafen.Als Emma Mellmann am 27. Februar 1919 in Ludwigshafen geboren wird, ist der Erste Weltkrieg gerade vorbei. Es darf wieder Frieden werden – und in der Adolf-Diesterweg-Straße in Oggersheim wird ein Mädchen groß, das sich mit Neugier und Tatendrang rasch den eigenen Stadtteil erobert. Trotz schwerer Zeiten bringt sich die Jugendliche in Ludwigshafen ein, übersteht den Tod ihres Verlobten, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg fällt, und findet erneut ihr Glück. Zuerst als Krankenschwester in der Mannheimer St. Hedwigs-Klinik, später in der städtischen Verwaltung in Ludwigshafen. Ehrenamtlich verteilt sie Essensmarken an verwundete Veteranen – und sollte das größte Glück im Leben noch vor sich haben.

Zum einen mit Ehemann Wilhelm, der ihr Jahrzehnte voller Liebe zur Seite steht, aber auch mit dem gebürtigen Lübecker Gerd Strunck, der ihr noch späten Familienzuwachs bescherte. Es ist im Jahr 1972, als Strunck wegen eines Unfalls in Bad Dürkheim operiert werden muss, in der Klinik seine spätere Frau Felicia kennenlernt und sich in die Region verliebt. Zufällig hilft der Straßenmarkierer bei der Renovierung von Mellmanns Haus und legt die Basis für eine tiefe Freundschaft, die bald schon Familie werden sollte. Denn Gerd Strunck und seine Frau sind nicht nur zu Gast im Hause der Mellmanns: Die Senioren werden bald auch offiziell zu den Adoptiveltern, um die sich das heute 70-jährige Ehepaar seit dem Einzug in Mellmanns Elternhaus kümmert. „Ich habe Wilhelm auf dem Sterbebett versprochen, dass ich mich immer um seine Frau kümmern werde, und so wollen wir es halten“, sagt Gerd Strunck und entlockt seiner Ziehmutter ein strahlendes Lächeln.

Hausarzt widmet ihr Komödie

Denn auch das Geburtstagskind weiß, dass sie 100 Jahre Oggersheimer Treue ohne „ihren“ Gerd niemals hätte feiern können. Ebenso wenig wie ohne ihren Hausarzt Jürgen Merkel. „Diese wunderbare Seele haben wir schon mehrmals mitten in der Nacht angerufen, und er war immer für uns da“, schwärmt der Adoptivsohn über den Mediziner, der seiner Patientin 2016 sogar das selbst geschriebene Theaterstück „Hausbesuch bei Frau Mellmann“ widmete.

Mit einer Weltreise, die sich tief in Mellmanns Erinnerung geprägt hat („Ich habe schon im Urwald gegessen“) und mittlerweile vier Generationen, die auf dem Grundstück leben, schwebt die Hundertjährige zwischen wundervollen Erinnerungen und den „Mensch, ärgere dich nicht!“-Spielen mit ihrem Urenkel. Dass heute neben der Ortsvorsteherin auch stolze 40 Gäste mit Blumen und Geschenken zum Geburtstagsbrunch aufwarten, ist „Emmi“, wie sie hier alle nennen, eine wahre Freude – auch, wenn sie über das Ende noch lange nicht nachdenkt. Den Sarg hat sich die gläubige Katholikin schon vor zehn Jahren ausgesucht und weiß doch: „Wenn es kommt, dann kommt’s. Und doch stehen da hundert Jahre, in denen ich viel mitgemacht habe und doch immer zufrieden gewesen bin.“ mer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019