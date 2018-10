Viele Einrichtungen bleiben geschlossen

Ludwigshafen.Bibliothek, Wertstoffhof oder Oggersheimer Hallenbad – am Donnerstag, 1. November, ist der Feiertag Allerheiligen und dann haben zahlreiche Einrichtungen in Ludwigshafen nicht geöffnet. Die Stadt hat die veränderten Öffnungszeiten bekannt gegeben. Wo die Türen am Feiertag verschlossen bleiben und wo nicht, steht in der nachfolgenden Übersicht:

Wildpark: Der Wildpark Rheingönheim hat am 1. November zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet.

Wertstoffhöfe: Die Entsorgung von Sperr- oder Sondermüll ist am Donnerstag bei allen drei Wertstoffhöfen Nord, Süd und West nicht möglich.

Abfallentsorgung: Wegen des Feiertags hat der Wirtschaftsbetrieb der Stadt die Termine für die Abholung der Leichtstoffsäcke und des Altpapiers geändert. Die Entsorgung von Donnerstag, 1. November, wurde auf Freitag 2. November, verlegt. Das hat Auswirkungen auf die Entsorgung am Freitag. Diese findet am Samstag, 3. November, statt.

Bestattungsdienst: Die Rufbereitschaft steht 24 Stunden unter Telefon 0621/62 25 25 zur Verfügung.

Hallenbäder: Das Oggersheimer Hallenbad hat am Donnerstag geschlossen. Dafür ist das Hallenbad Süd zwischen 9 und 17 Uhr offen.

Kulturelle Einrichtungen: Am Donnerstag sind mehrere kulturelle Einrichtungen zu, darunter das Ernst-Bloch-Zentrum, das Theater im Pfalzbau, das Stadtarchiv, die Volkshochschule und die Stadtbibliothek. Die Musikschule (auch am Freitag, 2. November), das Schillerhaus und das Café Alternativ haben ebenfalls nicht geöffnet.

Museen/Galerie: Mehrere Museen der Stadt haben über den Feiertag ihre Türen geöffnet. Das Wilhelm-Hack-Museum können Besucher zwischen 10 und 18 Uhr besichtigen. Auch das Stadtmuseum kann zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden. Lediglich das Karl-Otto-Braun-Museum bleibt über Allerheiligen geschlossen. Außerdem hat die Rudolf-Scharpf-Galerie zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. obit

