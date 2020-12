Viele Fälle in Geriatrie

Ludwigshafen.Einen großen Corona-Ausbruch hat es in der Geriatrie des Marienkrankenhauses gegeben. Dort sei die Hälfte der 55 Patienten positiv getestet worden, sagte Direktoriumsmitglied Istvan Bechtold auf Anfrage. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden danach alle Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses untersucht. Mit Unterstützung des mobilen Abstrichdienstes des Klinikums und der Bundeswehr wurden mehr als 1000 Proben genommen. Dabei wurden ein weiterer Patient sowie zehn Mitarbeiter positiv getestet. Die Kontaktpersonen seien ermittelt und isoliert worden. Ausgangspunkt des Corona-Ausbruchs war nach Krankenhausangaben ein Patient, der bei der Aufnahme negativ und bei der Rückverlegung in ein Pflegeheim positiv getestet worden sei.

Die Personalsituation bezeichnete Bechtold als angespannt, bislang seien 20 Mitarbeiter infiziert. „Damit befindet sich das Marienkrankenhaus wie alle benachbarten Krankenhäuser weit außerhalb des Routinebetriebes.“ ott

