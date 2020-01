Viele Fragen zum Neubaugebiet offen

Ludwigshafen.Rheingönheim soll wachsen – so sehen es die Pläne der Stadt vor. Die angedachte Wohnbaulandentwicklung des Gebiets Im Kappes stellten Vertreter der Verwaltung im Ortsbeirat vor. Ein potenzieller Erschließungsträger des zehn Hektar großen Areals zwischen Riedlangstraße, verlängerter Hauptstraße, B 44 und Riedlanggraben habe sich gefunden, so Joachim Magin, Bereichsleiter Stadtplanung.

Die Firma ACI habe die Projektentwicklung angeboten und erste Konzepte vorgestellt. Diese sehen im ersten Abschnitt eine Bebauung mit rund 200 Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern vor. Die Zufahrt erfolge über die verlängerte Hauptstraße/K 7. Denkbar sei eine Straßenbahnhaltestelle, da die RNV derzeit die Machbarkeitsstudie für eine Verlängerung der Bahn in Richtung Neuhofen erarbeite, so Magin.

Die Zustimmung des Ortsbeirats würde den Startschuss für die Feinplanung und parallel die Entwicklung eines Konzepts für einen ergänzenden Grundschulstandort in Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie einer neuen Kindertagesstätte im Neubruch bedeuten. Doch auch wenn die Ortsbeiräte der Erschließung des Neubaugebiets Im Kappes im Grunde zustimmen, hat das Projekt für sie noch viele Fragezeichen. Parteiübergreifend erachten sie es als dringlicher, „erstmal den Ort flott zu machen und die Kernaufgaben zu lösen“, so die CDU. Neben der kritisch bewerteten angedachten Zufahrt seien etwa Fragen zu Grün- und Spielflächen sowie einem Angebot von günstigem Wohnraum für sozial Schwächere noch offen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne der Ortsbeirat deshalb keine Zustimmung erteilen und vertagte das Thema.

Pavillon-Lösung alternativlos

Die Erweiterungspläne der Mozartschule und eine mögliche Ausweitung des Schulstandorts präsentierte Rainer Bernhard, Bereichsleiter Gebäudemanagement. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) stellte er sich den Fragen. Aktuell gehe es lediglich um die Erweiterung der Mozartschule durch einen Pavillon mit vier Klassenräumen, WC, Lehrerzimmer und Nebenräumen, der den steigenden Raumbedarf decke, so Bernhard. Werde das Neubaugebiet realisiert, dann würde der Neubau einer Mozartschul-Dependance mit Turnhalle im Neubruch geprüft.

Die Hoffnungen der Ortsbeiräte auf eine umfassendere Gesamtlösung des Schulstandorts mit Erweiterung am jetzigen Standort oder dem Neubau einer größeren Grundschule im Neubruch, musste Reifenberg zerschlagen. Zum einen sei die Fläche im Neubruch mit 6400 Quadratmetern zu klein. Viel schwerwiegender seien jedoch Finanzierungsfragen. Es gebe keine Alternativen zu den vorgestellten Varianten. mus

