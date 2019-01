Viele Fragen zur Haltestelle

Ludwigshafen.Grundsätzliche Kritik zur neuen Wohnsiedlung für 1500 Personen wurde zwar nicht geäußert. Gleichwohl hatten die rund 100 Anwohner bei der zweiten Bürgerversammlung im Pesch-Haus. großen Informationsbedarf und stellten viele Fragen. Besonders im Blickpunkt stand die Umgestaltung der Haltestelle Heinrich-Pesch-Haus, die wegen ihrer Tieflage oft als als Angstraum empfunden wird. Zudem ging es um die Öffnung der Bayreuther Straße und die künftige Schule m Quartier.

„Wird die Haltestelle nach dem Umbau so furchtbar sein wie bisher?“, wollte ein Anwohner wissen. Er plädierte für einen direkten Fußweg zum Pesch-Haus beziehungsweise in die Siedlung. Die bisherige Haltestelle werde freundlicher gestaltet und erhalte einen weiteren Ausgang nach Westen, sagte Projektleiter Ernst Merkel. Ein grundlegender Umbau der Haltestelle sei aus Kostengründen nicht möglich.

Vertiefende Untersuchungen

Dafür soll eine zweite Haltestelle an der Wollstraße gebaut werden. „Die passt ins Gesamtkonzept“, betonte Baudezernent Klaus Dillinger (CDU). Denn nach Westen hin werde sich der neue Mittelstandspark anschließen. Wann die Haltestellen umgestaltet beziehungsweise neu errichtet wird, sei jedoch offen.

Ob die Bayreuther Straße für den Verkehr geöffnet werde, war eine weitere Frage. Mehrheitlich hatten sich bereits die stadträtlichen Gremien dafür ausgesprochen. Der Straßenbelag müsse dort ohnehin erneuert werden, so Dillinger.

Befürchtet wird von Anwohnern eine zunehmende Verkehrsbelastung bis hin zu Staus auf der Frankenthaler-/Mannheimer Straße. „Wir rechnen nur mit wenig Fahrzeugen mehr“, antwortete Merkel: „Das ist zu verkraften.“ Mit den Einzelheiten werde sich aber das Verkehrsgutachten beschäftigen, das – wie andere auch – bis spätestens Ende März vorliegen soll. Zudem sind vertiefende Untersuchungen zum Klimaschutz und zu Erschütterungen durch die benachbarte Bahnlinie nötig. Der Zeitplan sei ehrgeizig, angesichts der „Zuverlässigkeit und Produktivität aller Partner“ aber machbar, so Merkel.

Im September soll der Stadtrat den Bebaungsplan beschließen – oder zumindest bis zum Jahresende, erläuterte der Dezernent den Zeitplan. Danach könne die Erschließung des Gebietes mit Kanalarbeiten beginnen. Dafür rechnen die kirchlichen Initiatoren mit fünf Millionen Euro.

Als erstes Gebäude ist die Kindertagesstätte vorgesehen. Sie soll fertig sein, wenn 2021 die ersten Familien in die Siedlung einziehen. Geplant sind fünf Kitagruppen, die Frage der Trägerschaft ist noch nicht geklärt. „Und auf welche Schule gehen später die Kinder?“, war die Anschlussfrage. Auf dem direkten Gelände der Wohnsiedlung ist keine neue Schule vorgesehen, aber in der Nachbarschaft, so die Planer. Die Nahversorgung werde gesichert mit kleinen Geschäften für den täglichen Bedarf.

Fragen zur Energieversorgung sind noch nicht geklärt. Klar ist aber, dass die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) ein wichtiger Partner seien, so Merkel. „Vieles spricht für Fernwärme“, meinte Projektleiter Michael Böhmer. Man werde sich aber alles anschauen.

„Der Rest muss laufen“

Ausdrücklich gewünscht ist, dass das neue Wohngebiet verkehrsarm gestaltet wird. „Dann ist es aber ein weiter Weg für ältere und gehbehinderte Menschen“, meinte ein Anwohner mit Blick auf die geplanten Parkhäuser an der Zufahrt zur Siedlung. Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, und zum Be- und Entladen werde es Lösungen geben, versprach Merkel. „Der Rest muss laufen“, was im Sinne der allgemeinen Wohnqualität sei.

