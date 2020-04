Viele Fragen zur Öffnung

Ludwigshafen.Wie viele Geschäfte ab Montag in der Rhein-Galerie oder im Rathaus-Center öffnen, ist noch unklar. „Wir warten weiterhin auf den genauen Text der Verordnung“, sagte Christoph Keimes, Centermanager der Rhein-Galerie, am späten Donnerstagnachmittag auf Anfrage dieser Redaktion. Wichtig seien die genauen Hygiene- und Abstandsbestimmungen. Nach der bundesweiten Übereinkunft von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten können grundsätzlich Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern ab Montag öffnen. Die Einzelheiten regeln indes spezielle Verordnungen. „Diese sind aber zwischen den einzelnen Bundesländern und sogar zwischen den Kommunen in einem Bundesland unterschiedlich“, nennt Christoph Feige, Centermanager des Rathaus-Centers, das Problem. Klarheit erwarten sein Kollege Keimes und er am Freitag.

Straßentheaterfest auf der Kippe

Dies gilt auch für die Stadtverwaltung. Derzeit könne man noch keine Aussage treffen, ob etwa das für Anfang August geplante Internationale Straßentheaterfestival abgesagt werde, sagte eine Sprecherin. Möglicherweise ergebe sich Spielraum. Ob die bundesweite Übereinkunft noch andere Auswirkungen für die Stadt habe, sei nicht abschätzbar. ott

