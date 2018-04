Viele Jugendliche an Betriebe vermittelt

Anzeige

Ludwigshafen.Eine erfreuliche Bilanz für 2017 konnte die Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz auf der Mitgliederversammlung präsentieren. Dabei verlas der neue Hauptgeschäftsführer Jochen Heck (Bild) die Ergebnisse seines Vorgängers Rainer Lunk – und die konnten sich durchaus wieder sehen lassen.

Demnach wurden 51 Gesellen- und Zwischenprüfungen mit insgesamt 814 Teilnehmern vorgenommen. Dies waren nur fünf weniger als im Vorjahr. Der Abwärtstrend der vergangenen Jahre scheine abgebremst, meinte Heck. Eine weitere Herausforderung sei die Digitalisierung. Dazu würden jährlich 15 Betriebe analysiert.

Auch bei der Integration von Flüchtlingen in Betrieben seien die Kreishandwerkerschaft und ihre Kooperationsbetriebe erfolgreich, so Heck. 30 Personen konnten in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die Fördermaßnahmen für Jugendliche mit großen Defiziten seien ebenfalls sehr gut verlaufen.