Viele missachten Stoppschild

Ludwigshafen.Weil der Hemshofknoten am BASF-Tor 7 seit Jahren zu den Unfallschwerpunkten zählt, startete die Polizei dort seit Ende April fünf Kontrollaktionen. Ergebnis: Die Beamten stellten allein 72 Missachtungen des Stopp-Schildes fest – besonders an der Kreuzung Hemshof-/Kurze Straße. 37 Autofahrer waren nicht angeschnallt, fünf telefonierten mit dem Handy während der Fahrt. „Auch die Radfahrer, die in der falschen Richtung unterwegs sind, haben wir weiter im Blick, um die Unfallzahlen zu reduzieren“, sagt Polizeihauptkommissar Helmut Pfaff. Wegen Missachtung der Vorfahrt kam es 2018 zu 16 Unfällen am Hemshofknoten – im ersten Quartal 2019 waren es bereits fünf. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019