„Viele Schicksale miterlebt“

Ludwigshafen.Wenn Ansgar Schreiner in wenigen Tagen in den Skiurlaub geht, dann wird er das erste Mal seit einer Ewigkeit keine Arbeit dorthin mitnehmen. „Das wird mir helfen, den Kopf frei zu bekommen“, sagt der Direktor des Ludwigshafener Amtsgerichts. Am kommenden Mittwoch hat der 65-Jährige seinen letzten Arbeitstag. Nach 40 Jahren in der Justiz und mehr als 13 Jahren in der Wittelsbachstraße verabschiedet er sich in den Ruhestand. „Beim Gedanken an die Zeit danach hat man erstmal das Bild der großen Freiheit im Kopf, aber nach so vielen Jahren gibt man auch einiges weg“, blickt Schreiner mit gemischten Gefühlen auf seine nahende Pensionierung. „Das wird mit Sicherheit ein emotionaler Abschied und ich werde die Kollegen sehr vermissen.“

Deren Arbeitsplatz hat Schreiner in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet. Im Jahr 2004 kam der Vater zweier erwachsener Kinder als Direktor ans Amtsgericht. Seine größten Errungenschaften für das Haus waren eigenen Angaben zufolge die Einrichtung einer Info-Theke als erste Anlaufstelle für Bürger. „Zudem haben wir eine Behindertenrampe gebaut, damit auch Rollstuhlfahrer das Gebäude ohne Probleme befahren können“, so Schreiner. Der Einsatz für Menschen mit Behinderung lag dem Mann aus Limburgerhof ohnehin immer am Herzen. „Deshalb freue ich mich auch, dass wir seit einiger Zeit eine autistische Frau unter den Kollegen haben“, berichtet der scheidende Direktor. Unter seiner Leitung habe sich das Haus zudem deutlich für kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen und Konzerte geöffnet.

Zur Person Ansgar Schreiner (65) wurde 1952 im pfälzischen Edesheim geboren. Aufgewachsen ist er in Limburgerhof. Er besuchte das Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen und absolvierte dort 1972 sein Abitur. Es folgten 15 Monate bei der Bundeswehr und ein Studium der Rechtswissenschaften in Mannheim. Parallel studierte Schreiner Kirchenmusik in Speyer. Seine Karriere begann er 1978 als Referendar am Landgericht Frankenthal, wo er auch Staatsanwalt wurde. Es folgten Stationen in Landau, Germersheim und Zweibrücken. Direktor am Ludwigshafener Amtsgericht ist er seit 2004. Daneben leitet er ein Vokalensemble. Er lebt in Limburgerhof, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Spaß am Helfen

Den Reiz an der Arbeit hat für Ansgar Schreiner immer der Kontakt mit den Menschen ausgemacht. „Justiz gilt ja gemeinhin als sehr trockenes Feld, aber wenn man die einzelnen Schicksale miterlebt, dann macht es Spaß, wenn man helfen kann“, sagt der 65-Jährige. So habe es in seiner langen Zeit als Staatsanwalt in Frankenthal oder Landau das ein oder andere Mal sehr gemenschelt. „Man schafft es leider nicht immer, die nötige Distanz zu den Fällen zu wahren“, berichtet er. Besonders lebhaft ist ihm ein Fall mit einem toten Baby in Erinnerung geblieben. „Es stellte sich heraus, dass es am plötzlichen Kindstod gestorben ist, den ich damals nicht kannte“, sagt Schreiner. „Da meine Frau zu dieser Zeit das erste Mal schwanger war, konnte ich mich gut in die Situation hineinversetzen, das war schon heftig.“