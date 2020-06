Vier Fälle an Schulen

Ludwigshafen.An vier Schulen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis ist jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Montag mit. Betroffen sind die Karolina-Burger-Realschule plus und die IGS Ernst Bloch in Ludwigshafen, die Realschule plus in Dudenhofen und die Grundschule in Fußgönheim. Daneben gebe es einen Verdachtsfall an der IGS Mutterstadt. „Dieser ist aber noch nicht bestätigt“, so die Sprecherin. Das Testergebnis stehe noch aus. In Absprache mit dem zuständigen Kreisgesundheitsamt werden alle Klassenkameraden der Betroffenen in Quarantäne geschickt. Alle direkten Kontaktpersonen sollen auf das Virus getestet werden.

Kontaktpersonen symptomfrei

In einer Mitteilung erklärt die Kreisverwaltung, dass der betroffene Schüler in Dudenhofen lediglich an einem Tag mit Symptomen wie Durchfall und Fieber im Unterricht gewesen sei. „Seitdem befindet sich der Schüler nach ärztlichem Besuch und positiver Testung in Quarantäne“, heißt es. Alle Kontaktpersonen seien bislang symptomfrei. Das Gesundheitsamt habe die Ermittlung des Infektionswegs aufgenommen. Der Unterricht an der Schule werde fortgesetzt. „Sie verfügt über ein umfassendes Hygienekonzept. Die Schulleitung betont, dass alle Vorgaben eingehalten wurden“, so die Sprecherin. Die Grundschule in Fußgönheim sei am Montag geschlossen geblieben. Am Dienstag soll sie wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen.

Die Stadt Ludwigshafen teilt mit, dass Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Wochenende über die Corona-Fälle informiert worden sei. „Sie befindet sich im Austausch mit den Schulleitungen“, so eine Sprecherin. Beim weiteren Vorgehen befolge man die Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes. jei

