Vier neue Corona-Fälle

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist bis Montagnachmittag auf 326 gestiegen – dies sind vier mehr als am Freitag. Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist jeweils ein Jugendlicher an vier Schulen in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis positiv getestet worden. Die Zahl der Fälle erhöhte sich Im Rhein-Pfalz-Kreis um fünf auf 246. Von den 704 Infizierten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten mittlerweile 657 als genesen. ott

