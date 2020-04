Vier neue Fälle gemeldet

Ludwigshafen.Die Zahl der bekannten Corona-Fälle in Ludwigshafen ist am Donnerstag leicht gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises wurden insgesamt 261 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, vier mehr als am Mittwoch. 133 Personen gelten bereits wieder als genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis stieg die Anzahl der Corona-Patienten um zwei auf 203, in Speyer um drei auf 63 und in Frankenthal blieb sie stabil bei 38. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020