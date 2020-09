Vier neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen ist am Freitag um vier auf 527 gestiegen. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete, gelten inzwischen 436 Personen als genesen. Damit liegt die Zahl der akut Infizierten wie am Vortag bei 89. Zwei Menschen sind in der Chemiestadt im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Für den Rhein-Pfalz-Kreis (349) wurden am Freitag fünf neue Fälle gemeldet, in den Städten Speyer (143) und Frankenthal (71) blieben die Zahlen dagegen stabil. jei

