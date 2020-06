Vier neue Fälle über Pfingsten

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen über das Pfingstwochenende um vier auf 318 gestiegen. Das geht aus den Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises vom Dienstagnachmittag hervor. 301 Patienten gelten bereits wieder als genesen, aktuell sind in der Chemiestadt also noch 17 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Rhein-Pfalz-Kreis (236), Speyer (86) und Frankenthal (44) blieben die Fallzahlen seit Freitag konstant. jei

