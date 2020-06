Vier neue Fälle übers Wochenende

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist in Ludwigshafen über das Wochenende um vier auf 334 gestiegen. Das meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag. Da die Zahl der Genesenen mit 323 unverändert blieb, gibt es mittlerweile wieder neun akut Infizierte in der Chemiestadt – vier mehr als am Freitag. Zwei Menschen sind insgesamt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis (263) kamen vier Fälle hinzu, in Speyer (101) und Frankenthal (47) keine. jei

