Vier neue Todesfälle

Ludwigshafen.Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind bis Dienstagnachmittag in Ludwigshafen gemeldet worden. Dies geht aus einer Übersicht des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen stieg um 33 auf 6125 – und damit deutlich langsamer als zu Monatsbeginn. Nach Behördenangaben gelten 4743 Menschen als genesen und 1180 als aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ging von 197,3 auf 183,4 zurück. Die Chemiestadt liegt damit aber immer noch auf dem Spitzenplatz in Rheinland-Pfalz vor Worms (170,9). Im Rhein-Pfalz-Kreis (114,4), Frankenthal (96,2) und Speyer (84,9) ist die Inzidenz indes deutlich geringer.

Gesundheitsamt: Keine Infos

Von dem Corona-Ausbruch in drei Altenheimen, die die Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Montagnachmittag im Hauptausschuss angesprochen hat, seien keine städtischen Einrichtungen betroffen, teilte die Verwaltung auf Nachfrage mit. Für weitere Angaben verwies sie auf das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für Ludwigshafen zuständig ist. „Wir haben keine Informationen über neuerliche Infektionen in Seniorenheimen“, lautete indes die dortige Auskunft.

Im Impfzentrum im Walzmühle-Center werde ab Februar eine zweite Impfstraße eingerichtet, sagte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD). Mehr Impfungen wären jetzt schon möglich, wenn mehr Impfstoff bereit stehen würde. Dann könnten die Öffnungszeiten des Impfzentrums erweitert werden. ott

