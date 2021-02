Vier neue Todesfälle

Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das geht aus den Zahlen hervor, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Insgesamt sind damit seit Ausbruch der Pandemie 291 Menschen gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg wieder leicht an und liegt aktuell bei 43,5. Zum Vergleich: In Speyer ist der Wert derzeit bei 51,4, in Frankenthal bei 65,6, in Neustadt bei 69,5 und in Worms gar bei 75,4. Die Zahl der akut infizierten Menschen nimmt in Ludwigshafen kontinuierlich ab. Innerhalb der vergangenen sieben Tage sank sie von 425 auf 327.

Um über die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser zu berichten, lädt der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) am Mittwoch, 3. März, von 19 bis 20.30 Uhr, zu einer Videokonferenz ein. Zu Gast ist Intensivmediziner Anselm Gitt, Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen, der maßgeblich an der Erarbeitung eines Corona-Registers für Rheinland-Pfalz beteiligt war. Wer an der Webex-Konferenz teilnehmen möchte, kann die Zugangsdaten per Mail an torbjoern.kartes.wk@bundestag.de anfordern. jei

