Virtueller Markt zu Weihnachten

Ludwigshafen.Unter dem Motto „Weihnachtsmarkt@home“ bietet BASF am Freitag, 18. Dezember, ab 19 Uhr ein virtuelles Event mit Wein, live zubereitetem Essen sowie Unterhaltungsprogramm an. Aniliner und Freunde der BASF können unter Einhaltung aller Abstandsregeln einen gemütlichen Abend in vorweihnachtlicher Atmosphäre verbringen. Dazu hat das Team des BASF-Weinkellers ein Weinpaket zum Preis von 29,40 Euro (inklusive Versandkosten) zusammengestellt, das bestellt werden kann. Die Teilnahme am virtuellen Weihnachtsmarkt steht allen offen und ist auch ohne Kauf eines Weinpakets möglich.

Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit Weihnachtsliedern, Comedy-Einlagen sowie ein Weihnachtsmarktquiz. Zu Gast sind unter anderem Michael Heinz, Standortleiter und Mitglied des BASF-Vorstands, sowie Werksleiter Uwe Liebelt.

„Unser „Kellereifest@home“ im September hat riesigen Anklang gefunden und auch unsere virtuellen Weinproben und Kochkurse werden gut angenommen“, sagt Bernhard Wolff, Leiter des BASF-Weinkellers. „Deshalb ist es für uns naheliegend, dass wir auch den Weihnachtsmarkt, auf den sich viele freuen und der ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit ist, nach Hause bringen.“ Tipps zur Vorbereitung veröffentlicht die BASF in einem digitalen Adventskalender ab 1. Dezember. Die Türchen werden über die Social Media Kanäle bei Facebook und Instagram (@basfweinkeller) und auf der Webseite (www.weinkeller.basf.de) geöffnet. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020