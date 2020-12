Virtueller Weihnachtsmarkt bei der BASF

Ludwigshafen.Unter dem Motto „Weihnachtsmarkt@home“ bietet BASF am Freitag, 18. Dezember, ab 19 Uhr ein virtuelles Event mit Wein, live zubereitetem Essen sowie Unterhaltungsprogramm an. Aniliner, Nachbarn und Freunde der BASF können unter Einhaltung aller Abstandsregeln einen gemütlichen Abend in vorweihnachtlicher Atmosphäre verbringen. Dazu hat das Team des BASF-Weinkellers ein Weinpaket zum Preis von 29,40 Euro (inklusive Versandkosten) zusammengestellt, das nach Hause bestellt werden kann. Die Teilnahme am virtuellen Weihnachtsmarkt steht allen offen und ist auch ohne Kauf eines Weinpakets möglich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020